Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 7 yaşındaki bir kız çocuğunun dengesini kaybederek otomobile sürttüğü bisikleti, araç sürücüsünün yakını olan kadın tarafından yere vurularak parçalandı. Yürek burkan o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, önceki gün İzmit ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bisiklet süren 7 yaşındaki kız çocuğu, dengesini kaybederek yol kenarında duran otomobile sürttü. Durumu fark eden otomobil sürücüsü araçtan inerek küçük kızın bisikletini elinden aldı ve çocuğa bağırarak ailesini çağırmasını istedi.

KÜÇÜK KIZ EVİNE GİDİNCE BİSİKLETİ PARAMPARÇA ETTİ

Çevredeki vatandaşların ve mahalle esnafının sakinleşmesi yönündeki uyarılarına rağmen öfkesini sürdüren sürücüden korkan küçük kız, durumu annesine haber vermek için ağlayarak evine koştu.

Küçük kızın olay yerinden ayrılmasını fırsat bilen sürücünün yakını olduğu öğrenilen kadın, otomobilden inerek çocuğun bisikletini aldı ve defalarca sertçe yere vurarak parçaladı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde, kadının öfkeyle bisikleti havaya kaldırıp yere fırlatarak kullanılamaz hale getirdiği görüldü. Kısa süre sonra annesiyle birlikte olay yerine dönen küçük kıza yönelik tepkinin devam ettiği öğrenilirken, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle taraflar bölgeden uzaklaştırıldı.