Taşova ilçesi Alpaslan köyünde yaşayan 3 kız, 2 erkek çocuğu annesi Merdane Albayrak, Almanya’da yaşayan oğlu A.A. tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiğini iddia etti. Albayrak, 2024 yılında başlayan dava sürecinin bu yıl sonuçlandığını ve kararın ardından icra yoluyla evden çıkarılmak istendiğini söyledi. 1991 yılında eşinden boşandığını ve ardından 2 katlı müstakil evin kendisine kaldığını anlatan Merdane Albayrak, 15 yıl önce ısrarla tapuyu talep eden oğluna verdiğini belirtti. Albayrak, geçen yılların ardından oğlu A.A. ile arasında anlaşmazlık yaşandığını ve tapuyu da geri alamadığını öne sürdü.

'OĞLUM İCRA YOLUYLA BENİ EVİMDEN ATMAK İSTİYOR'

Yaşadıklarını anlatan Merdane Albayrak, "90 yaşındayım. 5 çocuk annesiyim. Bu ev bana boşandığım eşimden kaldı. Almanya’da yaşayan oğlum benden tapuyu istedi. 'Ne yapacaksın’ diye sorduğumda bana evin bulunduğu arsaya ev yaptıracağını, tapu olmadan inşaat izni alamayacağını söyledi. Vermek istemedim. Bana bağırdı, 'Sen nasıl anasın? Bana niye vermiyorsun’ diye kavga ettik. Aylarca geldi gitti, kavga ettik, tapuyu vermedim. Sonra dayanamadım. Tapu dairesine birlikte gittik. Bana bazı evraklara imza attırdı. Sonra da tapuyu geri vermedi. Tapuyu diğer oğlum ile paylaşmışlar. Kendi üzerlerine almışlar. Beni evden çıkarmak istedi. Çıkmayınca da mahkemeye gitti. Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açıp beni evden çıkarma kararı aldırmış. Çıkmayınca da icra yoluyla beni evden atmaya çalışıyor” dedi.

'10 GÜN İÇİNDE EVİ BOŞALTMAZSAN JANDARMA İLE GELİRİZ DEDİLER'

İcra yoluyla evinden çıkarılmak istendiğini söyleyen Albayrak, yaşadığı evden ayrılmak istemediğini belirtti. Oğlunun kendisinden kira ve tazminat talep ettiğini de öne süren Albayrak, "Oğlum beni icra ile şimdi bu evden atıyor. Ben de çıkmak istemiyorum. Çıkmayacağım da. İcra ile atmak istiyor. Benden ev kirası istiyor, tazminat istiyor. Beni hükümet görüyor. Paramı devlet veriyor, odunumu, kömürümü devlet veriyor. Bana yardım edin, el uzatın. Ben de sizin bir ananızım. Nereye gideyim bu yaşta? Sesimi duyurun. Ben de sizin bir ananızım. İcra memuru kapıma geldi, bana 10 gün süre verdi. '10 gün içinde evi boşaltmazsan jandarmayla, çilingirle gelip seni bu evden atarız' dedi. Ben de 'gitmiyorum, bu ev benim, evimden asla çıkmıyorum' dedim. Kim gelirse gelsin, ölümüm var, dönmek yok. İnmiyorum evimden" diye konuştu.

İstanbul’da yaşayan kızları Dilber Yılmaz ve Zeynep Cesur da köye gelerek annelerine destek oldu. Erkek kardeşlerine tepki gösteren Yılmaz ve Cesur, evde kendilerinin de hakkı olduğunu, annelerinin sokağa atılmasına müsaade etmeyeceklerini ve karşı dava açacaklarını belirtti.

Merdane A.’nın oğlu A.A. ise konuya ilişkin açıklama yapmayacağını söyledi.