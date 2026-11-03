Para için hiç bir ahlaki sınır tanımayan vicdanı ölmüşler, bu kez hayatları için mücadele eden kanser hastalarını hedef aldı. Zaten fahiş fiyatlara satıldığı için ulaşılması zor olan ilaçların tarihi geçenleri ambalaylayıp satmışlar.

11 İLDE BASKIN

Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlara yeni kutu yaparak piyasaya süren şebekeye 11 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonlar Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

650 MİLYON TL

Yapılan baskınlarda, aralarında sağlık görevlileri ve eczacıların da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Kanserle mücadele eden masum hastaların tedavi güvenliğini haksız kazanç uğruna riske atan vicdansızlığın, yaklaşık 650 milyon TL’lik devasa bir işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Eski tarihli ilaçlara yeni kutu yapmışlar

Vicdansızların, tarihi geçmiş kanser ilaçlarının kutularını birebir üretip, orijinalmiş gibi sattıkları ortaya çıktı. Aralarında sağlıkçı ve eczacıların da bulunduğu 22 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.