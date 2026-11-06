Süper Lig’in 11. Haftasında sahasında Amedspor’u konuk edecek olan Galatasaray’a kötü haber geldi. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in sakatlandığını ve ameliyat olacağını açıkladı.

Osimhen, Süper Lig'de oynanacak olan Amedspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

GALATASARAY RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

''UEFA Şampiyonlar Ligi’nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır. Oyuncumuz bu nedenle yarın oynayacağımız Amed S. F. maçı kadrosundan çıkartılmıştır.''

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 11 resmi maça çıkan Osimhen, 10 gol atarken 3 asist yaptı.