Galatasaray uzun süredir uğraş verdiği Osimhen transferini bitirdi. İmza için İstanbul'a gelen Nijeryalı yıldızın GS TV'den yayınlanan canlı uçak yayınını milyonlarca kişi takip etti.

Osimhen'i havalimanında da binlerce taraftar büyük bir coşkuyla karşıladı.

Galatasaray, uzun süren pazarlıklar sonucu Victor Osimhen için 75 milyon Euro’luk bonservis bedelinin 40 milyon Euro’luk kısmının peşin, kalan 35 milyon Euro'yu ise banka teminatı eşliğinde iki taksit hâlinde 2026 yılına kadar Napoli'ye ödeyecek.

Yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da, 41 resmi maçta 37 gol atarken, 8 de asist katısında bulundu. 26 yaşındaki Nijeryalı, 26 golle Süper Lig'de gol krallığı ödülünün de sahibi olmuştu.

Victor Osimhen, uçaktan Galatasaray taraftarlarına ilk mesajını gönderdi: