Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Kasımpaşa galibiyetinin ardından konuştu. Sarı-kırmızılı taraftarların desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı oynanacak mücadele öncesinde de iddialı mesajlar verdi.

Osimhen, "Galatasaray taraftarları, gerçekten inanılmaz. Sahada da saha dışında da bizi desteklemek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Daha önce de söylediğim gibi, oyuncular her koştuğunda, her mücadele ettiğinde önce bu taraftarlar için, sonra arma için, ardından da kulübün bütünü için mücadele ediyorlar." dedi.

BARCELONA SÖZLERİ

Victor Osimhen'e, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı oynanacak mücadele öncesinde hazır olup olmadığı da soruldu. Nijeryalı golcü, "Biz hazırız." ifadelerini kullandı.