Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, saha içindeki performansı kadar saha dışındaki yardımseverliğiyle de dikkatleri üzerine çekti. Golcü futbolcu, sosyal medyada yardım çağrısında bulunan amatör futbolcu Paul Chukwuebuka'nın diz kapağı ameliyatının masraflarını karşılayacağını duyurdu. Sporx'te yer alan habere göre 'patella ameliyatı' için maddi desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Chukwuebuka'nın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Mesaj kendisine de ulaşan Osimhen ise "TheLifeFab ile iletişime geç, halledelim" diyerek ameliyat masraflarını karşılayacağını açıkladı.

