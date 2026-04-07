Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Viactor Osimhen'e Avrupa devlerinin ilgisi sürüyor.

Eski Alman futbolcu ve Sky Sport yorumcusu Dietmar Hamann, Nijeryalı golcüyü Newcastle United'a önerdi.

Osimhen'den övgü dolu sözlerle bahseden Hamann "Osimhen, Avrupa'nın en iyi beş santrforundan biri. Osimhen'in Türkiye'ye transfer olmasına inanamamıştım. Hiçbir İngiliz takımının onu transfer etmemesine gerçekten şaşırdım. Geride bıraktığımız yaz herkesin santrfor sorunu vardı." ifadelerini kullandı.

'OLAĞANÜSTÜ BİR OYUNCU'

Premier Lig için Osimhen'in biçilmiş kaftan olduğunu belirten Hamann "Osimhen olağanüstü bir oyuncu. Galatasaray'ın ligde bu kadar iyi performans göstermesinin sebebi de muhtemelen Osimhen. Onu izlemekten keyif alıyorum. Bence Premier Lig'de oynasa, oynadığı takımı önemli ölçüde güçlendirir.

Liverpool'un o bölgede iki oyuncusu var, bu yüzden Osimhen için bir şey olmayacaktır ama olağanüstü bir oyuncu. Hızı, gücü ve gol vuruş yeteneği var. Eğer Newcastle United, Nick Woltemade'yi satarsa, Osimhen onlar için mükemmel bir seçim olabilir" değerlendirmesinde bulundu.