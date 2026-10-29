Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Cuma günü Konyaspor'a konuk olacağı karşılaşma için Konya'ya ulaştı. Açıklanan kamp kadrosunda bulunan Victor Osimhen ise kafilede yer almadı.
NEDEN GİTMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
HT Spor'un haberine göre; Nijeryalı futbolcu, ailevi nedenden dolayı takımla birlikte Konya'ya gitmedi. Osimhen, 30 Ekim Cuma günü Konya'da takıma katılacak.
Sarı-kırmızılı kafile, havalimanında taraftarlar tarafından pankart ve tezahüratlarla karşılandı.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.