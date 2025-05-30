Sosyal medyada danslarıyla tanınan ve Osimhen’in kazandığı maçlardan sonra paylaştığı videolarla adından söz ettiren Kadir Ircı, çalıştığı iş yerinde yaşadığı kaza sonucu parmaklarını kaybetti.

Şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı RAMS Park’ta Osimhen ile birlikte göbek atan ve bu anlarıyla gündem olan Ircı, kısa süre sonra geçirdiği iş kazasıyla sevenlerini üzdü.

Alınan bilgiye göre Ircı, kazanın ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ircı'nın parmakları kurtarılamadı.

Kazanın ardından Galatasaray taraftarları, sosyal medyada Kadir Ircı’ya geçmiş olsun mesajları paylaşarak desteklerini gösterdi.

Osimhen’in ise Ircı ile ilgili bir paylaşım yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Taraftarlar, kulüpten ve oyunculardan Ircı’ya moral desteği bekliyor.