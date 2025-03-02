Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Şampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray'da beraberliğe en çok üzülen isimlerden biri Osimhen oldu.

Son düdüğün ardından deplasman tribünü önüne doğru giden Osimhen saha ortasında çökerek üzüntü yaşadı. Maçtan sonra puan kaybını ve sahada yaşadığı o anları değerlendiren Nijeryalı golcü şu ifadeleri kullandı:

'HALA EN BÜYÜK ADAYIZ'

''Hayal kırıklığı... Takım arkadaşlarımın eforundan gurur duyuyorum. Burası zor bir lig. Şampiyonluk yarışında devam ediyoruz ve bunu elde etmek için kaliteye sahibiz. Takımı ve arkadaşlarımı seviyorum. Her şeyi yapmak istiyorum, onlara destek olmak istiyorum. Takımda herkes bu düşüncede. Hocamızla, oyuncularla ve taraftarla birlik hissediyoruz. Bazen gol atamasam bile savunmaya yardım etmeye çalışıyorum. Her maçı kazanmak için çıkacağız ve şampiyonluk yolunda en büyük adayız. Derbide kazanamadık, üzgünüz. Kasımpaşa'da da kazanamadık. Ancak bu şampiyon olamayacağımız anlamına gelmiyor. Hepimizin uyanması lazım, bu sonuçtan bunu çıkarmalıyız."

SON 6 MAÇTA TEK GALİBİYET

Sarı kırmızılılar, bu sonucun ardından tüm kulvarlarda 6 maçta sadece bir kez galip geldi.

1-4 AZ Alkmaar (Avrupa Ligi)

2-1 Rizespor (Süper Lig)

2-2 AZ Alkmaar (Avrupa Ligi)

0-0 Fenerbahçe (Süper Lig)

0-0 Konyaspor (Türkiye Kupası)

3-3 Kasımpaşa (Süper Lig)

FİKSTÜRÜ ZORLAŞIYOR

Galatasaray'ın Süper Lig'de Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmasının ardından gözler sarı-kırmızılı takımın fikstürüne çevrildi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligdeki ilk 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynayacak. Zorlu fikstürde önce Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, arkasından Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra Beşiktaş ve Samsunspor'a konuk olacak.

İşte Galatasaray'ın ligdeki 11 maçı;