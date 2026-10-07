Galatasaray'da milli ara sona erdi. Gözler, Başakşehir maçında sakatlanan ve bir süredir takımdan ayrı kalan Victor Osimhen'e çevrildi. İstanbul'a dönen Nijeryalı yıldız, kendisi için hazırlanan özel program doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Milliyet'in haberine göre; Osimhen'in sahalara dönüşünde acele edilmeyecek. Yıldız golcünün hedefi ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçı. Sakatlığı nedeniyle rehabilitasyon sürecinin bir bölümünü Nijerya'da geçiren Osimhen, tedavisinin ardından İstanbul'a döndü. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılıların tesislerinde bireysel çalışmalarına devam ediyor. Osimhen'in sahalara tam dönüş yapacağı maçın Barcelona maçı olduğu belirtildi. Nijeryalı yıldızın, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik karşılaşmada forma giymek istediği ve çalışmalarını bu hedef doğrultusunda sürdürdüğü ifade edildi. KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAR MI? Galatasaray'ın cuma günü Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Osimhen'in durumu da merak konusu. Teknik direktör Okan Buruk ve sağlık heyeti, yıldız golcünün durumunu yakından takip ediyor. Osimhen'in adalesindeki son durumun değerlendirildiği, oyuncunun tam hazır olmadan sahaya sürülmesinin riskli olacağı düşünülüyor. Nijeryalı yıldız, özel program kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Fiziksel durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği belirtilirken, Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağına son kontrollerin ardından karar verilecek. Teknik heyetin önceliği ise Osimhen'i Barcelona maçına tam hazır hale getirmek.

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