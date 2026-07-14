Aynı renkte görünen iki vida bile tamamen farklı özelliklere sahip olabiliyor. Bu nedenle yalnızca rengine bakarak seçim yapmak, özellikle nemli veya dış ortamlarda paslanma, bağlantı zayıflığı ve erken aşınma gibi sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlar, vida seçerken malzeme türü, kullanılacağı ortam ve üreticinin teknik özelliklerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.

RENKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Gümüş renkli vidalar genellikle galvaniz kaplama, çinko kaplama veya paslanmaz çelikten üretilmiş modelleri ifade ediyor. Bu tür vidalar özellikle iç mekanlarda ve uygun koşullarda korozyona karşı koruma sağlarken, daha ağır çevre şartlarına dayanıklı olup olmadıkları kullanılan kaplama türüne göre değişiyor.

Altın renkli vidalar ise çoğu zaman pirinç alaşımından üretiliyor ya da çelik üzerine sarı çinko kaplama uygulanarak bu görünüm elde ediliyor. Dekoratif amaçlarla sık tercih edilen bu vidaların dayanıklılığı, kullanılan ana metal ve kaplama kalitesine bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

SİYAH VİDALAR HER ZAMAN DAHA DAYANIKLI DEĞİL

Siyah vidalar ise siyah oksit, fosfatlama veya özel boya gibi farklı yüzey işlemleriyle üretiliyor. Bu işlemler ışık yansımasını azaltırken belirli ölçüde korozyon koruması sağlayabiliyor. Ancak siyah renkte olması tek başına vidanın daha dayanıklı olduğu anlamına gelmiyor. Bazı siyah oksit kaplamalar, uzun ömürlü kullanım için yağ veya ek koruyucu tabakalara ihtiyaç duyabiliyor.

Uzmanlar, vida seçiminde rengin yalnızca ilk ipucu olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Asıl belirleyici unsurun ürünün teknik özellikleri, mekanik dayanım sınıfı ve kullanılacağı ortam olduğuna dikkat çekiliyor.