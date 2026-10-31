İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde kaydedilen görüntülerde, bir kadının bebek arabasını hareket halindeki tramvayın önüne doğru sürdüğü görüldü. Vatman kadını son anda fark etmesi üzerine acil fren yaptı. Zamanında yapılan müdahale sayesinde kadın ve bebeği tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu. 'İYİ MİSİN AKLIN YERİNE Mİ?' Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu. Video çekerken üzerine doğru hareket eden tramvayı fark etmeyen kadın bebek arabasını tramvaya doğru sürdü. Akıllara durgunluk veren dalgınlığın önüne vatmanın freni geçti. Son anda ani fren yapan vatman camdan çıkıp kadına tepki göstererek 'iyi misin aklın yerinde mi?' dedi.

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