Sosyal medyada hızla yayılan bir video, ünlü şarkıcı Zeynep Bastık hakkında beklenmedik bir iddianın ortaya atılmasına neden oldu.

Havuz başında dans eden bir erkeğin görüntüleri, bazı kullanıcılar tarafından “Zeynep Bastık’ın babası” notuyla paylaşıldı. Kısa sürede viral olan videonun ardından Bastık, iddialara yanıt verdi.

"KENDİSİ BABAM DEĞİL"

Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söylentilere net bir şekilde son verdi. Bastık, videodaki kişinin babası olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

*Sabah babam aile grubuna inanılmaz bir haber attı. Bir videoda bir beyefendi havuz başında dans ediyor ve birtakım abuk sabuk ve kendini bilmez ve nereden babamı karıştırmak istediklerini asla anlamadığım bir şekilde Zeynep Bastık'ın babası diye bir haber yapmışlar.

*Kendisi babam değil. Biz kendi aramızda gülüp geçtik ama video ciddi şekilde yayılım gösteriyor ve babam olup olmaması haricinde beyefendi için de çok çirkin ve kaba yorumlar var.

*Neyse, çok tatsız. Ama yani bunu açıklamak zorundayım çünkü babam böyle şeylerin içinde bulunmak zorunda değil ve böyle şeylere alışık değil ve ne münasebet zaten her şeyden önce.

*Ben dedim ki babacığım ben dedim bir story yayınlayayım dedim, bunu açıklayayım. Böyle yani, videodaki kişi babam değil arkadaşlar.