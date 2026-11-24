Vietnam’ın başkenti Hanoi’de sabah saatlerinde bir restoranda meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Şiddetli patlamanın etkisiyle restoran binası kısmen çökerken, çevredeki yapılarda da hasar oluştu.

Olay, Hanoi’nin Dong Da bölgesindeki bir restoranda, sabah saatlerinde iş yerinin açıldığı sırada yaşandı. Yetkililer, ilk incelemelere göre gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendirilen patlamanın şiddetiyle binanın kısmen çöktüğünü açıkladı.

ENKAZ ALTINDA ARAMA KURTARMA BAŞLATILDI

Ülke basınında yer alan bilgilere göre, patlamada aralarında restoran sahibinin, o sırada yoldan geçenlerin ve çevredeki evlerde yaşayanların da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, enkaz altında kalanların olabileceği ihtimaline karşı bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

HASARLI BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda da maddi hasar meydana geldi. Güvenlik önlemleri kapsamında hasar gören ve yapısal olarak risk taşıdığı tespit edilen binalardaki sakinler yetkililerce tahliye edilirken, facianın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı bildirildi.