Vietnam’ın kuzeyindeki kırsal bölgelerde yaşanan trajik bir doğa olayı, yabani mantar tüketiminin ölümcül sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Son La eyaletine bağlı Na Hien köyünde geçtiğimiz günlerde düzenlenen kalabalık bir aile yemeği, ormandan toplanan mantarların sofraya gelmesiyle felakete dönüştü. Toplamda 24 kişinin bir araya geldiği bu akşam yemeğinde, hazırlanan yabani mantar çorbasından içen 6 kişi, kısa süre içinde şiddetli zehirlenme belirtileriyle sarsıldı.

Akşam saatlerinde aniden başlayan karın ağrısı, durdurulamayan kusma ve ishal şikayetleri üzerine acilen hastaneye kaldırılan mağdurlardan acı haber gecikmedi. Tedavi altına alınanlardan durumu kritik olan bir kadın, tüm tıbbi müdahalelere rağmen 4 Mayıs günü hayatını kaybetti. Geriye kalan 5 kişiden 4’ünün ise hayati tehlikesinin sürdüğü ve başkent Hanoi’deki tam teşekküllü yoğun bakım ünitelerinde yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

KARACİĞER VE BÖBREKLERİ HEDEF ALIYOR

Olayın ardından inceleme başlatan sağlık yetkilileri, zehirlenmenin kaynağına dair çarpıcı bir uyarıda bulundu. İlk bulgular, bu trajediye "amatoksin" içeren beyaz yabani mantarların neden olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bu maddenin en tehlikeli özelliğinin ısıya karşı aşırı dirençli olması olduğunu vurguluyor; yani mantarlar yüksek ateşte pişirilse, kaynatılsa veya çorba yapılsa bile içindeki zehirli kimyasal yapısını koruyarak doğrudan karaciğer ve böbrekleri hedef alıyor. Yetkililer, doğadan toplanan ve türü tam olarak bilinmeyen mantarların tüketilmesinin "ölümle kumar oynamak" anlamına geldiği konusunda bölge halkını sert bir dille uyardı.