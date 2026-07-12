Hazine, Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü ekiplerinin Kaliningrad Körfezi'nin güney kıyısındaki tarihi yerleşimde gerçekleştirdiği kazılar sırasında bulundu. Araştırmacılar, gümüş dirhemlerin yanı sıra ağırlık esasına göre ticarette kullanılan kesilmiş gümüş parçalarına da ulaştı. İlk incelemeler, sikkelerin büyük bölümünün Abbasi Halifeliği döneminde basıldığını ortaya koydu.

VİKİNGLER İLE İSLAM DÜNYASI ARASINDAKİ TİCARETİ GÖSTERİYOR

Uzmanlara göre Abbasi dirhemleri, Orta Doğu'da basıldıktan sonra Doğu Avrupa'daki nehir ticaret yolları üzerinden Baltık kıyılarına kadar ulaştı. Viking tüccarları, kürk, bal mumu ve diğer ticaret ürünlerini gümüş karşılığında değiş tokuş ederek İslam dünyasıyla geniş bir ticaret ağı oluşturuyordu.

Kazıda bulunan kesilmiş gümüş parçaları da dönemin ticaret sistemine dair önemli ipuçları veriyor. O yıllarda gümüş yalnızca sikke olarak değil, ağırlığına göre kesilerek ödeme aracı olarak da kullanılıyordu. Bu nedenle hazine içinde hem tam dirhemler hem de küçük gümüş parçaları yer alıyor.

SAHİBİ GERİ DÖNEMEDİ

Arkeologlar, hazinenin olası bir saldırı ya da tehlike sırasında toprağa gömüldüğünü düşünüyor. Ancak gömen kişinin daha sonra geri dönemediği ve bu nedenle hazinenin yüzyıllar boyunca toprak altında kaldığı değerlendiriliyor.

Araştırmacılar, bulunan dirhemler üzerinde yapılacak ayrıntılı analizlerin Viking Çağı'ndaki ticaret yolları, ekonomik ilişkiler ve Abbasi Halifeliği ile Baltık bölgesi arasındaki bağlantılar hakkında yeni bilgiler sağlayacağını belirtiyor.