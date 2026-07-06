ABD'nin ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda turnuvanın en büyük favorilerinden Brezilya'yı saf dışı bırakan Norveç, tarihi zaferi futbol tarihine geçecek bir koreografiyle kutladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte golcü Erling Haaland önderliğindeki tüm takım ve binlerce Kuzeyli taraftar, tribünleri devasa bir Viking savaş gemisine dönüştürdü. Sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan bu "senkronize kürek çekme" şovu, turnuvanın en ikonik anı olarak kayıtlara geçti.