ABD'nin ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda turnuvanın en büyük favorilerinden Brezilya'yı saf dışı bırakan Norveç, tarihi zaferi futbol tarihine geçecek bir koreografiyle kutladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte golcü Erling Haaland önderliğindeki tüm takım ve binlerce Kuzeyli taraftar, tribünleri devasa bir Viking savaş gemisine dönüştürdü. Sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan bu "senkronize kürek çekme" şovu, turnuvanın en ikonik anı olarak kayıtlara geçti.
Futbol dünyasındaki birçok tezahürat stadyumlarda kendiliğinden doğarken, "Viking Küreği"nin arkasında planlı bir deha yatıyor. Her şey yaklaşık altı ay önce Norveç'in başkenti Oslo'daki bir barda başladı.
Milli takımın motivasyonunu artırmak isteyen ilkokul öğretmeni Ole Frystad, hazırladığı özel slogan ve koreografi fikrini taraftar grubu lideri Torstein Hamran ile paylaştı. Ancak ilk hazırlık maçlarında taraftarlar bu zorlu senkronizasyonu tam olarak oturtamadı.
Devreye tekrar giren öğretmen Frystad, adeta bir koreograf gibi hareket etti. İnsanların hareket esnasında bellerini sakatlamadan, doğru açıyla nasıl esneyeceklerini gösteren eğitici videoları sosyal medyada paylaştı. Norveç halkının bu videoları izleyerek maça gelmesi, Dünya Kupası'ndaki bu kusursuz senkronizasyonu doğurdu. Takımın yıldızları Haaland ve Odegaard da artık bu akımın en büyük hayranları arasında.
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Seattle'daki Washington Üniversitesi İskandinav Çalışmaları ve Tarih Bölümü'nün emekli profesörü tarihçi Terje Leiren, bu kutlamanın tarihsel kodlarına dikkat çekiyor:
"Tarihte 'Viking' kelimesinin köken anlamlarından biri, evden uzaklaşarak zafer kazanmak demektir. Norveç Milli Takımı ve taraftarları, şu an Amerika topraklarında tam olarak bu kelime anlamının hakkını veriyor."
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