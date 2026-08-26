Yeni iddia, İngiliz yazar Paul Harper’ın Sons of Ragnar adlı kitabında ele alındı. Tarihçi Nick Arnold’un uzun süredir yürüttüğü araştırmalara dayanan teoriye göre Castle Hill’in konumu, arazi yapısı ve yakınındaki büyük bir toprak yığını, Orta Çağ kaynaklarında anlatılan savaş alanıyla dikkat çekici biçimde örtüşüyor. Ancak alanın gerçekten savaşın gerçekleştiği yer olduğu henüz arkeolojik olarak kanıtlanmış değil.

23 GEMİYLE GELEN VİKİNGLER AĞIR YENİLGİYE UĞRADI

Dönemin kaynaklarına göre Vikingler 878 yılında 23 gemiyle Devon kıyılarına ulaştı ve Batı Saksonlarından oluşan bir kuvveti savunması güçlü bir kalede kuşattı. Vikinglerin, su kaynaklarına erişimi kısıtlı olan savunmacıların açlık ve susuzluk nedeniyle teslim olmasını beklediği düşünülüyor.

Ancak kuşatma bekledikleri gibi sonuçlanmadı. Kalede sıkışan savaşçılar gün doğarken ani bir saldırıya geçti ve Viking ordusunu ağır yenilgiye uğrattı. Anglo-Sakson Kroniği yaklaşık 840 Viking'in öldüğünü aktarırken, Kral Alfred'in biyografisini yazan Asser bu sayıyı yaklaşık 1200 olarak veriyor. Viking komutanı da savaşta hayatını kaybetti.

Savaşın ardından Vikinglerin ünlü Kuzgun Sancağı'nın da ele geçirildiği aktarılıyor. Bu zafer, Viking baskısı altındaki Wessex Krallığı'nın ayakta kalması açısından kritik gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.

1100 YILLIK TARİF CASTLE HILL'İ İŞARET EDİYOR

Araştırmacıları Castle Hill'e yönlendiren en önemli ipuçlarından biri Asser'in yaklaşık 1100 yıl önce kaleme aldığı anlatım oldu. Asser, savaşın gerçekleştiği kalenin neredeyse her yönden doğal olarak korunduğunu ancak doğu tarafının daha savunmasız olduğunu yazmıştı.

Castle Hill'in arazi yapısı bu tarife büyük ölçüde uyuyor. Tepe üzerindeki eski kale doğal eğimler ve savunma setleriyle çevriliyken doğu tarafından ulaşımın daha kolay olması özellikle dikkat çekiyor. Bir başka Orta Çağ kaynağında savaş alanının “Penwood” olarak adlandırılması da araştırmacıların teorisini destekleyen ipuçları arasında gösteriliyor.

YAKININDAKİ DEV TÜMSEK GİZEMİ ARTIRDI

Castle Hill teorisini daha da ilginç hale getiren ayrıntı ise kalenin yakınındaki büyük bir tümsek. Tümsek yaklaşık 12 metre genişliğinde ve 2,5 metre yüksekliğinde. Eski haritalarda buranın bir mezar tümseği olarak işaretlendiği belirtiliyor.

Daha sonraki tarihsel anlatılarda savaşta öldürülen Viking komutanının Ubbe olduğu belirtiliyor. Ubbe, İskandinav anlatılarında efsanevi Viking savaşçısı Ragnar Lothbrok’un oğullarından biri olarak geçiyor. Bazı kaynaklarda Ubbe’nin savaşın ardından büyük bir tümseğin altına gömüldüğü anlatılıyor. Ancak en eski kaynaklarda savaşta ölen komutanın adı açıkça verilmediği için bu bağlantı kesin olarak doğrulanmış değil.

Cynuit Savaşı’nın gerçekleştiği yer bugüne kadar kesin olarak belirlenemedi. Geçmişte Devon’daki Countisbury ve Kenwith ile Somerset’teki Cannington gibi farklı noktaların savaş alanı olabileceği düşünüldü. Ancak hiçbirinde bunu kesin olarak kanıtlayan bulgulara ulaşılamadı.