Macaristan'da yetkililer, yürütülen bir insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında eski Başbakan Viktor Orbán’ın 49 yaşındaki kardeşi Aron Orbán'ı gözaltına aldı.

Gelişmeyi, Almanya'nın başkenti Berlin’de yaptığı konuşma sırasında Macaristan Başbakanı Péter Magyar duyurdu.

Konuşmasında eski başbakanın kardeşine işaret eden Magyar, “Orbán'ın üç eski bakanı zaten gözaltında. Bugün kardeşi de gözaltına alındı” dedi.

Suçlamaların Odağında Vize Usulsüzlüğü ve İnsan Kaçakçılığı Bulunuyor

Macaristan'ın yolsuzlukla mücadele kurumu olan Ulusal Varlık Koruma ve Kurtarma Ofisi (NVVH) tarafından yapılan açıklamada; kurumun ve emniyet güçlerinin Budapeşte ile Pest bölgesindeki adreslerde arama gerçekleştirdiği ve toplam dört kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, gözaltına alınan bir kadın ve üç erkeğin “maddi kazanç sağlamak amacıyla suç örgütü faaliyeti çerçevesinde insan kaçakçılığı yapmakla” suçlandığını duyurdu.

Pazartesi günü yayımlanan resmi açıklamada, gözaltındaki dört şüphelinin 2024 yılında birkaç ay boyunca Vietnam vatandaşlarının Batı Avrupa’ya ulaşmasına yardım ettiklerinden şüphelenildiği aktarıldı.

Yetkililer, zanlıların Macaristan’ın Vietnam’daki dış temsilciliklerinde vize başvurusu yapan kişilerden bir “işe alım ücreti” aldıklarını ve bu geliri aralarında paylaştıklarını açıkladı.

NVVH, Eylül ayında yaptığı açıklamada “istihdam amaçlı oturma izni almak için siyasi bağlantıların satılması” konusunun incelemeyi planladığı ilk dört dosya arasında yer aldığını bildirmişti.

SİYASİ İNTİKAM MI?

Eski Başbakan Viktor Orbán, kardeşinin gözaltına alınmasını Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla reddederek durumu siyasi bir intikam vakası olarak nitelendirdi.

İddiaları kabul etmeyen eski başbakan, “Bu kirli oyunda amaç, siyasi rakibin ortadan kaldırılması ve tek parti sisteminin kurulmasıdır. Hedef benim, küçük kardeşim ise sadece bir araç” değerlendirmesinde bulundu.

NVVH, Nisan ayındaki seçimlerde Viktor Orbán’ı mağlup ederek iktidara gelen Péter Magyar tarafından, Orbán’ın 16 yıllık iktidarı sırasındaki yolsuzluk iddialarını soruşturmak amacıyla kurulmuştu.

Söz konusu kurum, Magyar hükümetinin “Araf Operasyonu” adını verdiği yolsuzlukla mücadele kampanyasında merkezi bir rol oynuyor. Orbán geçmişte de söz konusu suçlamaları reddetmişti.

Yürütülen ayrı soruşturmalar kapsamında Orbán hükümetinde görev yapmış iki eski bakan ile eski Merkez Bankası Başkanı György Matolcsy da yolsuzluk suçlamaları sebebiyle tutuklanmıştı.