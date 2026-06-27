Çorum’da imar planında hâlâ “konut alanı” olarak görünen bir parsel üzerine inşa edilen okul binası kamuoyunda tartışma yarattı. Kuruculuğunu Hatice Külcü’nün yaptığı Bilge Çocuk Montessori Anaokulu’nun açılışı öncesinde, yapılaşma sürecine ilişkin iddialar yeniden gündeme geldi. Belediyenin imar değişikliğine izin vermediği öne sürülürken, binada kaçak eklentiler bulunduğu da iddia edildi.

BELEDİYE İZİN VERMEDİ PROJE GERİ ÇEKİLDİ

İddialara göre Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi’nde yer alan 3043 ada 19 parsel için okul kullanımına uygun imar planı değişikliği talep edildi. Ancak Çorum Belediyesi’nin bu değişikliğe sıcak bakmaması üzerine başvuru geri çekildi.

Buna rağmen imar planında konut alanı olarak kalan parselde üç katlı okul binasının inşa edildiği ve yapıya ruhsata aykırı bölümler eklendiği öne sürüldü.

İSTİFA VE TÜRKÇE OLİMPİYATLARI SÜRECİ

Muzaffer Külcü, 2009 ve 2014 seçimlerinde AKP’den Çorum Belediye Başkanı seçilmiş, 2018 yılında görevinden ayrılmıştı. Külcü’nün istifası, dönemin çok sayıda AKP’li belediye başkanının görevden ayrıldığı süreçte gerçekleşmişti. Külcü’nün belediye başkanlığı döneminde Çorum’da düzenlenen ve daha sonra kamuoyunda tartışma konusu olan Türkçe Olimpiyatları organizasyonuna belediye sponsorluğu verilmesi de yeniden gündeme taşındı. Külcü’nün o dönem yaptığı açıklamalar uzun süre kamuoyunda tartışılmıştı.