Aksaray’da dün gece saatlerinde bir villanın bahçesinde kanlı bir cinayet işlendi. Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Çiftlik Mahallesi 6396 Sokak’ta bulunan bir villada meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, villanın bahçesindeki kameriyede Mustafa Eriş (61) ile biri kadın olmak üzere toplam 5 kişi bir araya geldi. İlerleyen saatlerde masada bulunan şahıslardan G.U. (38), henüz bilinmeyen bir nedenle yanındaki tabancayı çıkararak Mustafa Eriş’e ateş etti.
HAYATINI KAYBETTİ
Başından vurulan Mustafa Eriş, kanlar içinde yere yığıldı. Masada bulunan diğer kişilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Eriş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
KATİL KAÇTI, 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcılığın cinayet mahallindeki detaylı çalışmalarının ardından Mustafa Eriş'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, villada bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Cinayeti işledikten sonra olay yerinden kaçan katil zanlısı G.U. ile kendisine eşlik ettiği öğrenilen bir kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.