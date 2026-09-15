ABD’li iş insanı ve Milwaukee Brewers beysbol takımının sahibi Mark Attanasio, Malibu’daki lüks villasını koruma gerekçesiyle kamuya açık plaja yasa dışı müdahalede bulunduğu gerekçesiyle yaklaşık 2 milyon dolar değerinde bir kıyı arazisini kamunun kullanımına devretmekle yükümlü kılındı.

SORUŞTURMA KOMŞUNUN DAVASIYLA BAŞLADI

Broad Beach bölgesinde 30 milyon dolar değerinde mülkü bulunan Attanasio, okyanus dalgalarının zarar verdiği koruma duvarını onarmak için yetkili makamlardan izin aldı.

İnşaat sürecinde iş makinelerinin koruma altındaki deniz alanına girdiği ve mülk çevresindeki dolgu çalışmaları için plajdan kum, çakıl ve kaya toplandığı tespit edildi.

Olay, yatırım fonu KKR’ın kurucularından Jerome Kohlberg’in oğlu olan komşu James Kohlberg’in mahkemeye başvurmasıyla kamuoyuna yansıdı. Şikayet dilekçesinde, halka açık plajın özel mülk çıkarı doğrultusunda kullanıldığı öne sürüldü ve iş makinelerinin plajdaki faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar dosyaya sunuldu.

İZİN ŞARTLARI İHLAL EDİLDİ

Kaliforniya Kıyı Komisyonu tarafından yürütülen incelemede, verilen onarım izninin gelgit alanında ağır iş makinelerinin kullanımını veya plajdan malzeme alınmasını kapsamadığı belirlendi.

İncelemelerde ayrıca, alan üzerinde izin alınmaksızın inşa edilmiş, halkın kıyı boyunca geçişini engelleyen özel bir merdiven ile taş duvar tespit edildi.

KAMU KULLANIMINA SUNULACAK

Varılan anlaşma kapsamında Mark Attanasio’nun şirketi şu yükümlülükleri yerine getirecek:

Çalışmalar nedeniyle zarar gören kıyı şeridi eski haline getirilecek, izinsiz inşa edilen merdiven ve taş duvar kaldırılacak.

Doğu Malibu’daki Big Rock Beach yakınlarında yer alan, yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki 477 metrekarelik kıyı arazisi satın alınarak kamu kullanımına sunulacak.

Daha önce üzerinde Palisades yangınında yıkılan üç daireli bir binanın bulunduğu 21 metre plaj cepheli söz konusu arazi, düzenlemelerin ardından kamuya devredilecek.

Kaliforniya Kıyı Komisyonu İcra Direktörü Kate Huckelbridge, alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, Malibu’da plaja kamu erişimini sağlamak adına nadir bir fırsat" ifadelerini kullandı.