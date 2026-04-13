“Nebi Hatipoğlu’nu muhatap olarak almam” diyen Büyükerşen, vekilin baba ve dedesini iyi tanıdığını hatırlattı, “Ne yazık ki bazen çocuklar böyle oluyor” dedi.

‘SANAYİCİ YOK’

Tartışma Büyükerşen’in “Eskişehir’de benim anladığı anlamda sanayici yok. İhracata yönelik fabrika kurulması lazım Eskişehir’e” sözleriyle başladı. Hatipoğlu, bu sözlere yazılı açıklama yaptı ve “Senden artık bıktık, usandık! Kendinden gayrısını hor gören, herkesi başarısızlık ve vizyonsuzlukla itham eden o nobran tavrından yorulduk” dedi.

VİLLAYI KOLUNDA TAŞIYOR!

Hatipoğlu’nun lüks saat tutkusu var. Meclis’te 214 bin dolarlık Audemars Piguet, 441 bin dolarlık Richard Mille RM 30 marka saat takınca, “Villayı kolunda taşıyor” yorumları yapıldı.