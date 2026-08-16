Olay, Boyat'ta Gökçeağaçsakızı köyü mevkisinde yaşandı. Ümit Akdoğan'ın (34) kullandığı, 13 AAH 007 plakalı ve tel yüklü vinç, kontrolünü kaybederek tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. YARALI BİR KİŞİ KURTARILAMADI Kazada yaralanan sürücü Ümit Akdoğan ile Caner Gökdağ (23), ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökdağ, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akdoğan'ın tedavi altına alındığı belirtildi.

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