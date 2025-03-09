Olay saat 16.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Ziya Taşkent Sokak üzerindeki boş arazide meydana geldi. Arazideki bir vincin bakımını yapan işçi, vincin rezervine binerek yaklaşık 10 metre yükseğe çıktı.
İKİ İŞÇİNİN DURUMU AĞIR
Bu sırada deponun yan yatması üzerine işçi yere düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgedeki polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde 2'sinin ağır yaralandığı anlaşılan 4 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.