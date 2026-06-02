Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Dev maçta kazanan 60-59’la ev sahibi Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler böylece ev sahibi avantajını kaybetmedi.

Karşılaşmada sakatlık yaşayan Anadolu Efes'in yıldızı Vincent Poirier’in sağlık durumu belli oldu. Lacivert-beyazlı ekibin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dün oynadığımız Fenerbahçe Beko karşılaşmasında aşil tendonu bölgesinden sakatlanan Vincent Poirier’nin tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık, ameliyat olacak oyuncumuzun sahalardan 8-9 ay uzak kalmasının öngörüldüğünü belirtmiştir. Get well soon Vince!"

Fenerbahçe Beko ise seride rakip olduğu Anadolu Efes'e geçmiş olsun dileklerini ileterek "Vincent Poirier’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." paylaşımını yaptı.