Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı takıma aşıladığı oyun felsefesiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Crystal Palace maçında yapılan radikal hamleler, İtalyan teknik adamın kurduğu sistemin taş gibi oturduğunu gözler önüne serdi. İsimler değişse de Beşiktaş’ın sahadaki karakteri ve dominant oyunu değişmiyor. Italiano; Nübel, Djalo ve Trossard dışındaki tüm ilk 11 oyuncularını kulübeye çekerek Avrupa’da takımı dinlendirdi.

KULÜBE OYUNUN İÇİNDE

Bu devasa rotasyona rağmen siyah-beyazlılar sistemin dışına çıkmadı. Maç boyunca önde baskı kuran ve oyun planını milim bozmayan bir Beşiktaş sahada yer aldı. Miretti’nin şanssız sakatlığı üzerine Salih Özcan erken dakikalarda oyuna dahil oldu. Sistemine sonuna kadar güvenen Italiano, 4-1-2-3 dizilişinden ve ana oyun şablonundan taviz vermedi. Takımdaki her oyuncunun görevini yapması, Beşiktaş’ın kulübe zenginliğini sisteme doğrudan entegre ediyor.