UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, en büyük önceliklerini bu sezon lig aşamasından üst tura yükselmek olarak açıkladı.

Rhein-Neckar-Arena'da düzenlenen basın toplantısında İtalyan teknik adam ile orta saha oyuncusu Salih Özcan, soruları yanıtladı.

Alman ekibi karşısında galip gelmek istediklerini vurgulayan Italiano, "Çok farklı iki ligden bahsediyoruz. Avrupa farklı bir şey, Süper Lig bambaşka bir şey. İkisinin de hikayesi farklı, ikisinde de her şey farklı oluyor. Tabii ki de buradaki puanlar da farklı oluyor. Ligde başka bir yerdeyiz, burada başka bir yerdeyiz. Aynı şekilde rakibimiz için de geçerli. Avrupa'daki takımların motivasyonu da daha farklı olabiliyor. Farklı ligler olduğu için de mesela lige kötü başlamış bir takım Avrupa'da daha farklı işler yapabiliyor. Yarın da yine Avrupa maçımız var, böyle bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak istiyoruz, onlar da kazanmak istiyor. Onlar da iç saha faktörünü kullanacak ve puanları almak isteyeceklerdir." diye konuştu.

'İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ'

Hedeflerini lig aşamasında üst tura yükselmek olarak belirleyen 48 yaşındaki teknik direktör, "İyi bir takıma karşı oynayacağız ama bizim şu andaki en büyük önceliğimiz Avrupa'da lig aşamasından çıkmak. İlk 8 olur ya da 24 olur, bu çok fark etmez. Ama bizim şu andaki en büyük odağımız lig aşamasından çıkmak. Zaten biliyorsunuz biz buraya kalmak için çok mücadele ettik, üç tane birbirinden zorlu tur atladık ve sonunda buraya kaldık. İyi başladık ama tekrar ediyorum maçlarımız zor, birbirinden zor olacak ama yarın maksimum konsantrasyonla ve dikkatle çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

DUSAN VLAHOVİC AÇIKLAMASI

Italiano, Sırp golcü Dusan Vlahovic'in yaşadığı rahatsızlık nedeniyle İstanbul'da kaldığını aktardı.

Sıkışık bir fikstürde her oyuncuya ihtiyaçlarının olduğunu anlatan Vincenzo Italiano, "Vlahovic maalesef yarın aramızda olmayacak, midesinde problemler yaşıyor. O yüzden onu İstanbul'da bırakmak zorunda kaldık. Zaten biliyorsunuz şu anda önümüzde çok fazla maç var, çok sıkışık tarihlerde maçlar var, o yüzden o da gelmek istemedi. Ama burada çok büyük bir sıkıntı değil, biliyorsunuz zaten Ümit Akdağ'ın da geçen bir hastalığı vardı, onu da ligde kullanamadık. Ama yarın onun yerine oynayacak arkadaşlarımız, oyuncularımız var. O yüzden çok problem olacağını düşünmüyorum. Bunlar olabilir, yapacak çok bir şey yok." şeklinde konuştu.

İÇ SAHA VE DEPLASMAN PERFORMANSIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Deneyimli teknik adam, iç sahadaki performanslarını deplasmanda da göstermeleri gerektiğini vurgulayarak, "Deplasmanda kaybettiğimiz maçlar oldu. Bu maçları kaybetmeme ihtimalimiz var mıydı, kesinlikle vardı. İç sahaya yakın bir oyun oynamamız gerekiyor, bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. İç sahada ne gibi faktörler var mesela? Orada taraftar faktörü var, o bize çok yardımcı oluyor. İç sahada çok daha fazla pozisyona girebiliyoruz, çok fazla pozisyon oluşturabiliyoruz ve toplu ve topsuz oyunumuzu gerçekten çok iyi gösterebildiğimizi düşünüyorum. İşte bunu geliştirmemiz gerekiyor, bunu hepimiz biliyoruz merak etmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

Vincenzo Italiano, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Hala başlangıçtayız, önümüzde daha çok uzun yol var. Ama bence şu ana kadar çok iyi bir şekilde fiziksel ve mental olarak kendimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bunu maksimum seviyeye getirebileceğimizi düşünüyorum ve bunu göstermemiz lazım çünkü deplasmanda kazanmak istiyoruz, kazanmamız gerekiyorsa da bunların maksimumda olması gerekiyor. Çünkü deplasmanlarda oynamak asla kolay değildir. İç sahada gibi oynamamız gerekiyor. Takım gibi oynamamız gerekiyor. Yarın da önümüzde çok zor bir deplasman var, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Burada da elimizden gelenin en iyisini yapıp maçı kazanmak istiyoruz. Her zaman o açlığa sahip olmanız gerekiyor. Eğer üç kulvarda da başarılı olmak istiyorsanız, iç sahada ve dışarıda oyununuzun aynı olması lazım. O isteğinizin, mantalitenin özellikle her zaman aynı olması lazım. Yarın da oynadığımız maçta puanlar kazanmak istiyoruz. İki takım için de önemli bir maç. Onlar da kendini göstermek isteyecek, biz kendimizi göstermek isteyeceğiz. Maçı kontrol edebilecek miyiz yoksa daha çok geri kaçacağımız zamanlar olacak mı, maçta nasıl reaksiyon göstereceğiz, bunların hepsini göreceğiz."

SALİH ÖZCAN: İNŞALLAH 3 PUANLA EVE DÖNECEĞİZ

Siyah-beyazlı orta saha oyuncusu Salih Özcan, Almanya deplasmanından 3 puanla ayrılmak istediklerini belirtti.

Hoffenheim'ın iyi bir ekip olduğunu belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Kendimize güvenmemiz lazım. Hoffenheim iyi bir takım ve biliyoruz ki Beşiktaş taraftarı yarın da coşkuyla gelecek. Bu bizim için bir motivasyon olacak. Ama dediğim gibi konsantre olmamız lazım, basit hatalar yapmamak lazım. Oyunumuzu, oyun stilimizi takıma göstermemiz lazım ve inşallah yarın evimize üç puanla gideriz. Bu sene bence iyi başlamadılar ama dediğim gibi kaliteli bir takım olduğunu düşünüyorum. Kontrataklara dikkat etmemiz lazım, basit hata yapmamak lazım. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya temsilcisinin sezona kötü başladığını hatırlatan Salih, "Hoffenheim, genç bir takım. Senelerce Bundesliga'da aslında Hoffenheim iyi oynadı. Kötü başladılar diye bizim de rakibi hafife almamamız lazım. Yüzde 100'ümüzü vereceğiz ve takım olarak inşallah 3 puanla evimize döneceğiz." diyerek konuşmasını noktaladı.