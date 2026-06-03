Yeni teknik direktör konusunda Avrupa’da basmadık yer bırakmayan Beşiktaş’ta Vincenzo İtaliano ismi çok sıcak. Siyah-beyazlıların Futbol Direktörü Önder Özen’in İtalya’da görüştüğü İtaliano’nun ikna olduğu ve Kartal’da çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi. 48 yaşındaki teknik adamın, Beşiktaş yönetiminin projelerinden de memnun kaldığı belirtildi.

Fiorentina ve Bologna’da gösterdiği performansla dikkat çeken İtaliano’yla ilgili son kararı Başkan Serdal Adalı verecek. Özen’in raporu sonrası Adalı, yeni teknik direktör konusunu çözüme kavuşturacak. Beşiktaş’ın Başkanı, gerçekleşmesi zor olsa da Arne Slot isminin gündemden düşmesini istemiyor. Adalı, Slot ile görüştü ve ünlü teknik adamdan gelecek yanıtı beklemeye geçti.