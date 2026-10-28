Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, siyah beyazlı ekiple tarihe geçti.
Süper Lig'de çıktığı ilk 5 iç saha maçının tamamından galibiyetle ayrılan İtalyan teknik adam, bir ilkin altına imza attı.
METİN TÜREL'DEN SONRA İLK KEZ
Süper Lig'deki ilk 5 iç saha karşılaşmasını kazanan Vincenzo Italiano, Beşiktaş tarihinde uzun yıllar sonra bir başarıyı tekrar etti. Beşiktaş'ta Süper Lig'deki ilk 5 iç saha maçının tamamını kazanan son teknik direktör, 1973-1974 sezonunda Metin Türel olmuştu.
Italiano, Başakşehir galibiyetiyle birlikte Metin Türel'den bu yana söz konusu başarıyı yakalayan ilk Beşiktaş teknik direktörü olarak kulüp tarihine geçti.