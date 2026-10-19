Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.

Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''BUGÜNKÜ OYUNDAN MEMNUNUM''

Italiano'nun açıklamaları şu şekilde:

“Bundan önceki mağlubiyetlere sinirleniyordum ama bugün öyle değildi. Bugünkü oyundan memnunum. Bazı şeyleri daha iyi yapabilirdik. Onana harika kurtarışlar yaptı. Rakibe fazla pozisyon vermedik. Buraya hazır bir şekilde geldik, rakibi zorladık. Bazı yerlerde iyi işler yapamadık. Daha çok çalışmalıyız. Takımın oyunundan memnunum ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Şans bulduk, pas yaptık, topa sahip olduk. İleride güzel günler görebileceğimizi düşünüyorum.



Geliştirmemiz gereken şeyler var. Daha karakterli olmalıyız. Son pasları ve vuruşları daha iyi yapmalıyız. Evimizde konsantrasyonumuz çok yüksek ama aynı konsantrasyonu deplasmana yansıtamıyoruz. Bu nedenle puan kayıpları oldu. Bunlara çözüm bulunabilir. Çalışmamız gerekiyor. Ligde her puan çok önemli.”