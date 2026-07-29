Mohamed Salah ile iki haftayı aşkın bir transfer süreci geçiren Beşiktaş, yeni takviyeler için harekete geçti. Önceki gün Ümraniye’de Başkan Serdal Adalı, Futbol Direktörü Önder Özen ve Teknik Direktör Vincenzo Italiano bir araya geldi. Italiano, stoper transferi için Jeff Chabot’u istedi. Alman savunmacı, Italiano’nun Spezia döneminden öğrencisi. Bu nedenle İtalyan teknik adam, transferin gerçekleşmesi halinde defans problemini çözeceğine inandığını ifade etti. Yönetim, bu görüşmenin ardından harekete geçti.

DURAN TOPLARDA ÇOK ETKİLİ

Beşiktaş, Stuttgart kulübüyle temasa geçerken Almanlar, Chabot için 15 milyon Euro talep etti. Siyah-beyazlılar, bu rakamın 10 milyon Euro’ya indirilmesi için talepte bulundu. İki kulüp arasında pazarlıklar başladı. Almanya Milli Takımı’nda da forma giyen 28 yaşındaki stoper, 1.95’lik boyuyla dikkat çekiyor. Chabot, uzun boyu sayesinde hem savunmada hem de hücum duran toplarında ciddi bir üstünlüğe sahip.