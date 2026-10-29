Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano’nun yüksek tempo, önde baskı ve sürekli hücum prensibine dayanan sistemi rakamlara da net biçimde yansıdı. Siyah-beyazlı ekip sezonun 9 haftalık bölümünde rakip ceza sahasında tam 298 kez topla buluşurken son beş yılın en üretken performansını ortaya koydu. Kartal ayrıca 159 şut ve 57 isabetli vuruşla hücum etkinliğinde çıtayı yukarı taşıdı. Özellikle Dolmabahçe’de rakipler büyük baskı altında kaldı.

250 SINIRINA HİÇ YAKLAŞAMAMIŞTI

Erzurum FK karşısındaki 45, Başakşehir önündeki 42 ceza sahası aksiyonuyla dikkat çeken Kartal’ın maç başına ulaştığı rakam 33’ü aştı, oyununu rakip takımlara kabul ettirdi. Önceki sezonlarla kıyaslandığında fark daha da dikkat çekiyor. Son dört yılın hiçbirinde siyah-beyazlılar ilk dokuz haftada 250 sınırına yaklaşamazken, Italiano’nun öğrencileri 298’e ulaşarak zirveyi açık ara ele geçirdi.