Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Celtic'e 3-2 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, takımının performansına rağmen kaybedilen puanlar nedeniyle üzgün ve sinirli olduğunu söyledi.

Italiano, hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı: "Çok önemli puanları çöpe attığımızı düşünüyorum. Eskisi gibi daha dikkatli olmalıyız. Fazla pozisyon veriyoruz, hata yapıyoruz."

"BU KADAR KOLAY HEDİYE EDİLMEZ!"

Takımının iyi oynadığını belirten Italiano, "Gerçekten iyi oynadık, sadece daha dikkatli olmalıydık çünkü gerçekten 3 puanı çöpe attık" dedi.

Kimseyi hedef göstermek istemediğini vurgulayan Beşiktaş Teknik Direktörü, savunmadaki dikkat düzeyine ilişkin şunları söyledi:

"Parmak göstermek istemiyorum, kimseyi suçlamak istemiyorum. İlk başta daha serttik, daha dikkatliydik ve tehlikeleri çok önceden sezdik. Tabii ki pozisyon vereceksiniz ama bu kadar kolay hediye edilmez!"

Italiano, yenilen gollerin sonucuna dikkat çekerek, "Oyuncular iyi performans gösterdi ama 3 gol yedik ve 3 golle puanları çöpe attık. Bundan dolayı çok sinirliyim" ifadelerini kullandı.