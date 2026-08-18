UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki zorlu Kauno Zalgiris randevusuna hazırlanan Beşiktaş Futbol Takımı, maç öncesi birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek amacıyla akşam yemeğinde buluştu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, Litvanya ekibine karşı oynanacak kritik ilk mücadele öncesinde düzenlenen organizasyon oldukça sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. ITALIANO TAKIMI YEMEKTE AĞIRLADI Siyah-beyazlıların İtalyan teknik direktörü Vincenzo Italiano’nun ev sahipliğinde organize edilen yemekte, oyuncular ve teknik kadro Avrupa arenası öncesinde moral depoladı. Saha dışındaki uyumu artırmayı hedefleyen tecrübeli çalıştırıcının bu jesti, Kauno Zalgiris müsabakası öncesinde takım içi kenetlenmeyi üst seviyeye çıkardı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.