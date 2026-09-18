Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi.

Dolmabahçe'deki karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, "Avrupa Ligi'nde çok iyi başladık. Taraftarın önünde kazanmayı çok istiyorduk. Oyuncular harika bir iş çıkardı, ilk yarının son 10 dakikası hariç. Taraftarlara teşekkür ederim. Onlara bu güzel şovu gösterdiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

İLHAN FAKILI'YA ÖVGÜ

İlhan Fakılı hakkında konuşan Vincenzo Italiano, "İlhan Fakılı her geçen gün gelişiyor, onu tebrik ediyorum. 'Bravo' diyorum. Böyle devam ederse, büyük bir başrol oyuncusuna dönüşebilir. Hücumda çok iyiydi, savunmaya da yardım etti. İlk günden beri kendini göstermeye çalışıyor. Onun adına çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Taraftarlara da teşekkür eden Vincenzo Italiano, "Taraftarların benim adıma tezahüratı beni duygulandırıyor." dedi.

İtalyan teknik adam, "Bunu ödeyemezsiniz, bunu satın alamazsınız. Harika bir duygu. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum ve bunun için hazırım. Elimde olsa, 42 bin kişiyi tek tek kucaklardım. Bunu yapamıyorum, inşallah bu atmosfer çok uzun sürer devam eder." diye konuştu.