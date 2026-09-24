Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, ülkesi İtalya'da Corriere dello Sport gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'deki futbol atmosferine övgüler yağdırdı.

İtalya'da Fiorentina, Bologna, Sassuolo ve Trapani gibi kulüplerde görev yapan 48 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın başında çok mutlu olduğunu söyledi. İtalyan teknik direktör, "Buradaki atmosfer olağanüstü, çocukluğumdaki duyguları yeniden yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Türkiye'deki atmosfer olağanüstü. Yeni, tamamen kapalı, devasa ve tutkulu taraftarlarla dolu stadyumlar var" ifadesini kullandı.

İtalyan futbolunun 1980-1990'lı yıllarındaki atmosferini hatırlattığını belirten Italiano, "Çocukken İtalya'da statların tamamen dolu olduğu dönemlerde hissettiğim duyguların aynısını yaşadım. Türkiye'de sanki o günlere geri dönüyorum" dedi.

'HERKES ZİRVEDE OLMAK İSTİYOR'

Türk futboluna övgülerde bulunan Italiano, "Son olarak deplasmanda Amed SF ile karşılaştık. Süper Lig'e yeni yükselmiş bir takım olmalarına rağmen tribünde 40 bin 'hayvan' (bu ifadeyi kötü anlamda kullanmıyorum) vardı. İnanılmaz bir atmosfer oluşturdular. Çocukken İtalya'da statların tamamen dolu olduğu dönemlerde hissettiğim duyguların aynısını yaşadım. Türkiye'de sanki o günlere geri dönüyorum. Burada herkes zirvede olmak istiyor. Her gün yeni bir yarışın içindesiniz. Gerçekten çok şaşırdım. Belki bu lig Avrupa'nın en büyük beş liginden daha düşük seviyede ancak kaliteli ve gelişmeye devam ediyor. Çünkü değerli oyuncular ve yabancı teknik direktörler gelmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın başında çok mutlu olduğunu belirten İtalyan teknik adam, "Bazılarının beklediği gibi kolay lokma olmadık; herkesi şaşırttık. Sezon öncesi hazırlık kampında, yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak kadronun dörtte üçü genç oyunculardan oluşuyordu. Ardından, Dünya Kupası nedeniyle bazı oyuncular takıma çok geç katıldı. Avrupa Ligi ön elemesinde geçen sezon turnuvanın sürprizlerinden biri olan Midtjylland ile karşılaşacağımız için endişeliydik. Hazır olmadığımızı düşünüyorduk ama buna rağmen onları iki maçta da mağlup ettik. Yolumuza devam ettik; kadro tamamlandı, milli oyuncular döndü ve Vlahovic takıma katıldı. Mevcut duruma bakıldığında, başlangıçtaki beklentiler göz önüne alındığında Beşiktaş bir sürpriz oldu; açıkçası böyle bir tablo beklemiyordum" dedi.

İtalyan teknik adam, "Geçen hafta sahaya çıktığımda Toto Cutugno şarkısı söyleniyordu; 43 bin seyircinin adınızı haykırdığını duymak heyecan verici bir deneyim" ifadesini kullandı.