ABD kampındaki ilk idmanıyla Dünya Kupası hazırlıklarına başlayan A Milli Takım’da Teknik Direktör Vincenzo Montella, saha içinden çok saha dışına da odaklandı. Oyuncuların birbirini daha yakından tanıması ve takım ruhunun güçlenmesi için ilk idmanda eğlenceli oyunlara yer verildi. Ay-Yıldızlı ekipte birliktelik duygusunun öne çıktığı gözlendi. Montella’nın hedefi, birlikte hareket eden ve birbirine güvenen güçlü bir aile ortamı oluşturmak.

AİDİYET DUYGUSU

Montella’nın oluşturmak istediği tablo, Türk futbolunun unutulmaz başarılarından biri olan 2002 Dünya Kupası kadrosunu hatırlatıyor. O dönemki gibi saha içinde ve dışında kenetlenmiş bir oyuncu grubunun olmasına önem veriliyor. İtalyan teknik adam, arkadaşlık ve aidiyet duygusu artarsa bunun sahaya da yansıyacağını düşünüyor. Ayrıca bu durum için takımın tecrübeli isimleriyle de sık sık fikir alışverişi yapılıyor.