UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ilk haftasında Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Montella, "Çok önemli eksiklerimiz var. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Mert Müldür ve Orkun Kökçü gibi önemli sakatlarımız var. Orkun'a teşekkür ediyorum, bizimle kaldı ve yetişmeye çalışıyor" dedi.

"DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA KÖTÜ DÜŞÜNCELERE KAPILMADIM"

Montella, "Ben A Milli Futbol Takımı'na çok bağlıyım. 21 Eylül'de biz geldiğimizde Avrupa Şampiyonası'na giderken sorunlar yaşayan bir dönemde geldik ve tarihimizde ilk defa birinci olarak elemelerden çıkarak Avrupa Şampiyonası'na gittik. Sonrasında Uluslar Ligi'nde bu seviyeye çıktık. Dünya Kupası'ndan sonra herhangi bir şekilde kötü düşüncelere kapılmadım. Tam tersi, çok büyük bir üzüntü içerisinde ayağa kalkmak istedim. Çünkü daha güzel günler yaşayabileceğimizi biliyorum. Belki bu dönemlerde bana farklı farklı teklifler de gelmiştir ama ben hiçbir şekilde onları dinlemedim çünkü kalbimin burada olduğuna inanıyorum" dedi.

"BU REKABET İÇİN BU İŞİ YAPIYORUZ"

Montella, "İskelet aynı sadece Dünya Kupası'nda çok büyük bir üzüntü yaşadığımızı söylemem lazım. Geçmişten gelen başarısızlıkları veya başarıları bugüne getirmemek lazım. Kendimize güvenimiz konusunda bir sıkıntımız yok. Rekabetin üst düzey olduğu bir yerdeyiz. Bu rekabet için bu işi yapıyoruz" dedi.

"DAHA DİREKT SORULABİLİRDİ BU SORU"

Montella, "10 günde oynanacak dört zor maçta istenmeyen sonuçlar gelmesi halinde oluşacak baskıyla nasıl başa çıkacaksınız?" sorusuna, "Daha direkt sorulabilirdi bu soru. Alınmazdım. (Gülerek)" yanıtını verdi.

A Milli Futbol Takımı'na çok bağlı olduğunu belirten Montella, "Gerçekçi olmam gerekirse, Türkiye Milli Takımı'na çok bağlıyım. Tarihte ilk defa birinci olarak Avrupa Şampiyonası'na gittik, Uluslar Ligi'nde bu seviyeye geldik ve Dünya Kupası'na gittik. Bunları saymanın bir anlamı yok çünkü geçmişteki başarıları saymanın bir anlamı yok. Futbol acımasızdır" dedi.