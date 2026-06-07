A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası’nın başlamasına kısa bir süre kala grubun favorisi olarak gösterilmekten rahatsız olduğunu dile getirdi. Avustralya, Paraguay ve ABD’nin dikkat edilmesi gereken rakipler olduğunu hatırlatan İtalyan çalıştırıcı, “Alttan almamak lazım grubu. Futbolda kolay diye bir şey yoktur. Dikkat!” uyarısı yaptı.

HAKAN-KENAN MÜJDESİ

“Hayallerımız büyük ama adım adım ilerlemeliyiz” ifadesini kullanan Montella, “Herkesi gururlandırmak istiyoruz. Sorumluluğumuzun bilincinde olan bir ekibiz” dedi. Son olarak sakatlıkları bulunan Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız ile ilgili konuşan Montella, “Amacımız ilk maça herkesin hazır olması. O tarihe kadar en iyi seviyemize geleceğiz” diye konuştu.