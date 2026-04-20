A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalyan Sky Sport kanalına konuk oldu.

İtalyan teknik adam, A Milli Takım ve Türkiye kariyerine ilişkin dikkat çeken itiraflarda bulundu.

'SONUÇ TESADÜF DEĞİL'

İyi bir takım inşa ettiklerini belirten Montella "Bana daha önce yeterince sağlamlık olmadığı söyleniyordu. Takıma taktik organizasyon kazandırdık. Onlara çok az şey öğrettim ama bunlarla hepsini aynı yönde ilerletmeye çalıştım. Milli takımda zaman yok; maç stratejisini, çalışma yöntemini ve sürekliliği sağlamaya çalışmanız gerekir. Bunun, kulüplerinde sahip oldukları yapıya yakın olması gerekir. Bu ekip, Dünya Kupası'na tesadüfen gitmedi, sadece teknik kalite nedeniyle de değil." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE TERCİHİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Montella, teknik direktör olarak çalışmadığı 2019-2021 dönem için kariyerine yönelik bir itirafta bulunarak "1,5 yıl boyunca İtalya’da hiçbir sportif direktörle görüşmedim. Burada herhangi bir imkan yoktu. Hatta artık antrenörlük yapmamayı da düşündüm. Türkiye'ye bu oyuna geri dönmek için gittim O sırada koronavirüs pandemisi başladı. Evde iyiydim. Sonrasında bazı takımlardan başka çok beğenmediğim teklifler geldi. Adana Demirspor, doğru zamanda geldi. Kendime 'Çıraklığımı yapacağım, bakalım o tutku geri gelecek mi' dedim. Ve geri geldi." diye konuştu.

SPALLETTI'YE KENAN MESAJI

Montella, İtalya'da top koşturan Kenan Yıldız için de düşüncelerini aktardı. Luciano Spalletti’ye mesaj vererek Kenan Yıldız'ı değerlendiren Montella "Onları takip etmek de böylece güzel oluyor. Kenan Yıldız, mental olarak çok güçlü bir futbolcu. Kendini her zaman geliştirmek isteyen, her zaman dengeli biri. Bir oyuncunun yetinmek istemediğini gördüğünüzde bunu hemen fark edersiniz. O hiçbir zaman sahadan ayrılmak istemezdi, herkesten önce gelirdi. Bunu şimdi de yapıyor. Bu nedenle sahip olduğu özelliklerle daha da gelişmeye mahkum bir oyuncu.

Kenan'ın biraz daha geniş alanda oynamasını seviyorum çünkü bu şekilde daha fazla imkan buluyor. 10 numara gibi oynamaktan rahatsız olmuyordu ama ben onu bazen forvet arkasına koyduğumda her yere gitmesi gerekiyordu. Kendisi ise her zaman sola gitmeyi tercih ediyor, çünkü orada gerçekten yıkıcı oluyor. Üçüncü bölgedeki bir bek oyuncusunu bile geçebiliyor. Birebir fırsatı olduğunda asla geri durmayan bir oyuncu.

Luciano sana bir öneride bulunmak istiyorum: Bundan sonra sezon sonuna kadar Kenan konusunda risk almayalım, lütfen." değerlendirmesinde bulundu.