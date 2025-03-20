A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off turu ilk maçında RAMS Park'ta ağırladığı Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Oğuz Aydın’ın göstermiş olduğunu performanstan çok mutlu olduğunu ifade eden Montella, “Müthiş bir savaş vardı sahada. Macaristan’ın yüksek seviyeye alışık olduğunu hepimiz gördük. Oyun kurguları oturmuş bir takım. Bu yüzden turda her şey açık. Bugün beni çok mutlu eden şey, daha az şut çekip daha fazla gol attık. Bu beni sevindirdi. Not düşmek isterim ki bugün 2 tane genç futbolcumuz resmi olarak süre aldı. Oğuz Aydın’ın da performansı beni çok memnun etti. Hepsini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

"BU RUHU DEVAM ETTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Taraftarlara teşekkür eden İtalyan teknik adam, “Çok mutlu oluyorum onlarla oynayınca. Özellikle bir pankart vardı beni mutlu eden. “Milli takım kulüplerden üstündür” Bu ruhu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu yaptıklarımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor” diye konuştu.

Bitiricilik konusunda çok mutlu olduğunu söyleyen Montella, “Daha bitirici bir görüntümüz vardı bugün. Diğer maçlara göre çok daha iyiydik. İkinci yarıda iki gol attık. İlk yarıda da çok fazla pozisyon bulup 1 tane gol attık. Ama baktığınız zaman daha bitirici bir görüntümüz vardı” ifadelerini kullandı.

"İHTİYACIMIZA GÖRE EN İYİLER KİMSE ONLARI SEÇİYORUM"

Milli Takım’da Beşiktaş’tan hiç oyuncu olmaması sorusuna cevap veren Montella şu ifadelere yer verdi: “Çok basit bir şekilde seçim yapıyorum. İhtiyacımıza göre en iyiler kimse onları seçiyorum. Milli takım da detaylara inemiyorsunuz, çok kısa çalışıyorsunuz. Dürüst olmak gerekirse formalara bakmaksızın seçiyorum. Daha demin söylediğim gibi, milli takım, kulüplerden üstündür.”

Takım içi rekabeti yükseltmek istediğini dile getiren 50 yaşındaki teknik adam, “Aslında hedefimiz rekabeti yükseltmek. Gençlerimiz gelecek vaat eden isimler. Gelişmelerini de sıklıkla takip ediyoruz. Umut ederek bu tercihleri yapıyoruz. Benim kulüplerde çalışırken de gençlere yönelik çalışmalarım vardı. Gelecek vaat eden isimleriniz varsa onları da değerlendirmelisiniz” dedi.

"BENİM TEK DÜŞÜNCEM PAZAR GÜNÜ"

Tek düşüncesinin pazar günü olan maç olduğunu ve sakatlıklar konusuna değinen Montella, “Şu anda benim tek düşüncem pazar günü olan maç. Çok küçük bir avantaj elde ettik. Rakibimiz çok değerli bir takım. Kaan Ayhan konusunda gerekli kontroller yapılacak. Barış Alper ilk yarı bir darbe aldı. İlk yarıda zorunlu bir değişiklik yaptık. Deniz Gül ile ceza sahasını doldurmak istedik. Bu kadar güçlü ve fedakar oyuncuyu çıkarırken tabii ki üzülüyorsunuz” ifadelerine yer verdi.

Kendi inandığı yolda devam ettiğini ifade eden Montella, “Avrupa Şampiyonası’nda da çok fazla pozisyona giren bir takımdık. Böyle de devam ediyoruz. Taraftarlar da benim gibi düşünseydi hocaya gerek olmazdı. Kendi düşüncemde devam ediyorum” şeklinde konuştu.

"BU SEVİYEYE EN HIZLI ŞEKİLDE ALIŞACAĞIZ"

Üst seviye takımlarla oynamaya alıştıklarını dile getiren Vincenzo Montella, “Kazanmamız gereken bir maç daha var pazar günü. En iyi şekilde o maça da hazırlanacağız. Avrupa Şampiyonası’ndan bu yana bu seviyede takımlarla oynadık. Gelecekte ne olur bilmiyorum ama yavaş yavaş alışkanlık haline gelmeye başladı bizim için. Bu seviyeye en hızlı şekilde alışacağız” ifadelerini kullandı.

Değişiklikler konusunda çok mutlu olduğunu ifade eden Montella, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Aslında bütün yaptığımız değişikler için mutluyum. Değer olarak bize katacaklarını kestirebiliyorduk. Böyle şeyler bize mutluluk veriyor.”