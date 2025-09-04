A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası yolculuğuna 3-2'lik Gürcistan galibiyeti ile başladı.

Mücadelenin ardından teknik direktör A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella değerlendirmelerde bulundu.

'POLEMİKLERİ SEVMİYORUM'

Basketbol ve voleybol takımlarını da tebrik eden Montella "Milli hafta yaşadık. Basketbolda kazandık, voleybolda kazandık ve biz de kazandık. Onları ayrıca tebrik etmek istiyorum. Bizleri mutlu ettikleri için. Maçın başından sonuna kadar özel efor sarfettiler. Son yarım saatte kenetlenme oldu. Ne kadar gururlandığımızın altını çizmek gerekiyor. Çok çalışkan bir gruba sahibiz. Sonuna kadar çabalıyorlar. Ne yapılması gerekiyorsa sahaya çıkıp yapıyorlar." diye konuştu.

Milli takımdaki tartışma iddiaları sorulan Montella "Ben bu tarz polemiklere girmeyi sevmiyorum ama bir yandan da gülümsetiyorlar. Daha çok çalışmam için motivasyon oluyor bana. Bu tarz bir şey olduğunda daha çok çalışıyoruz. Biz mutluyuz." ifadelerini kullandı.

'GURUR DUYUYORUZ'

Mücadele hakkında konuşan Montella, "Bütün futbolcularımızı tebrik etmek lazım. Önemli bir mücadele verdiler ve maçı almak için her şeyi yaptılar. Zorlu bir rakibe karşı, zorlu bir deplasmanda galibiyet aldık. Gururlanıyoruz bu şekilde. Anlık bir durumda, maç değişebiliyor. Gürcistan'ı da tebrik etmek lazım. Futbolcularımızla gurur duyuyoruz. Son yarım saatte kenetlenme, takım ruhu oldu. Arkadaşlık ruhunu herkese gösterdik. Ne kadar gururlandığımızı buradan söylemek istiyorum. Çok fazla çalışkan bir gruba sahibiz. Son 3 günde 15 tane video analiz yaptık. Sonuna kadar çalışıyorlar ve biz bu grup olmasa bunu başaramazdık. Çok çalışkanlar ve sahada ne gerekiyorsa yapıyorlar!" dedi.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

İspanya maçına da değinen Montella "Tabii ki saygı duyuyoruz. Avrupa'nın birinci takımı olduklarını biliyoruz ama bizim elimizde silahlarımız var. Bu tarz maçlarda daha çok hırs yapıyoruz. İspanya'ya karşı elimizden geleni yapacağız." dedi.