Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'a tarihi bir transfer teklifi geldi.

Dünya yıldızlarını toplayan Suudi Arabistan Ligi, Real Madrid'in Brezilyalı hücumcusuna kancayı taktı.

DUDAK UÇUKLATAN TEKLİF

Alman basınından Sportbild’de yer alan habere göre, Suudi Arabistan Ligi yönetimi, Vinicius Junior’un ülkede forma giymesi için Real Madrid’e 300 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. İspanyol devine yapılan teklifin yanı sıra Brezilyalı oyuncuya sunulan sözleşmenin detayları da dudak uçuklattı.

Suudi Arabistanlı yetkililer Vinicius Junior'a 200 milyon Euro net ücretin yanı sıra bonuslar içeren 5 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu. Brezilyalı yıldızın 'evet' demesi 1 milyar Euro garanti ücret kazanması gündemde.

İspanyol basını ise Vinicius Junior'un Real Madrid ile sözleşme uzatmak istediğini ancak kazandığı ücretin yükseltilmesini istediğini aktardı. Mbappe ile benzer şartlarda sözleşme isteyen Brezilyalı oyuncuya Real Madrid yönetiminden henüz beklediği dönüş gelmedi.