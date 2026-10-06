Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Jr, geçirdiği çene ameliyatının ardından komplo teorisiyle gündeme geldi... Brezilyalı oyuncudaki değişim sonrası futbolseverler, "Vinicius Jr öldü mü?" sorusunu sorarken, Real Madrid yönetimi video paylaşt.

"ÖLENE KADAR MADRİD"

Kulüp, Brezilyalı yıldızın neşeli anlarını içeren bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Vinicius Jr, antrenman formasıyla kamera karşısına geçip kulüp marşını söyledi. "Her zaman şarkı söylüyorum, her zaman. Ölene kadar Madrid." dedi.

Real Madrid yönetimi, bu paylaşımıyla taraftarlara Vinicius Jr'ın ameliyat sonrası değişmediğini ve aynı kişi olduğunu göstermeyi amaçladı.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Vinicius Jr'ın Brezilya'nın Hindistan ile yaptığı hazırlık maçındaki performansı, taraftarlar arasında tartışmalara yol açtı. Birçok futbolsever, sahadaki kişinin Vinicius Jr olmadığını öne sürdü.