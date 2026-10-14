İspanya Futbol Federasyonu, Real Madrid'in Villarreal'i 1-0 yendiği maçta rakibinin saçını çeken Vinicius Junior'a 4 maç ceza verdi. Kararın, Real Madrid'in Roma ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde açıklanması dikkat çekti.
Brezilyalı futbolcu, LaLiga'nın 8. haftasındaki Villarreal karşılaşmasında yaşanan olayın ardından VAR incelemesi sonucu kırmızı kart görmüştü.
BARCELONA MAÇINDA DA OYNAYAMAYACAK
Vinicius Junior, cezası nedeniyle LaLiga'daki Sevilla, Barcelona, Racing Santander ve Valencia maçlarında forma giyemeyecek.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 9 maça çıkan Vinicius Junior, 1 gol ve 3 asist kaydetti.