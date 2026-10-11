İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Villarreal'i 1-0 mağlup etti. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golü, 125 milyon Euro karşılığında transfer edilen Fildişili oyuncu Yan Diomande kaydetti. Diomande, Real Madrid formasıyla ilk golünü bu karşılaşmada atmış oldu.

"SAÇINI ÇEKMESİ" KIRMIZI KART GETİRDİ

Karşılaşmanın 72. dakikasında Carlos Vinicius ağları havalandırarak skoru 2-0'a getirdi. Ancak hakem, VAR uyarısının ardından pozisyonu inceledi ve golü geçersiz saydı. Saha içi incelemesinde Vinicius Junior'ın pozisyonun hemen öncesinde rakibinin saçını çektiği tespit edildi. Hakem, bu müdahalesi nedeniyle Vinicius Junior'a doğrudan kırmızı kart gösterdi.

TEKNİK HEYET HAKEMLERE YÜRÜDÜ

Kırmızı kart kararının ardından Santiago Bernabeu'da tansiyon yükseldi. Saha içinde iki takım oyuncuları arasında tartışmalar yaşanırken, karara tepki gösteren Real Madrid teknik heyeti ve futbolcular saha kenarında hakemlerin üzerine yürüdü. Güçlükle sakinleştirilen gerginliğin ardından mücadele Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 77 dakika sahada kaldı.