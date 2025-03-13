Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinicius Jr., Atletico Madrid ile oynanan maç sonrası tribünlerle yaşadığı gerginlik nedeniyle gündeme oturdu. Bir penaltı kaçıran ve maç sırasında taraftarlarla tartışan Vinicius, karşılaşma sonunda Metropolitano tribünlerine tepki göstererek sahadan ayrıldı.

Maçtan önce Atletico Madrid taraftarları Vinicius için 'Şempanze' ifadelerini kullanarak ırkçılık yapmıştı.

Atletico Madrid taraftarı, maçın başında "Ole-ole-ole, Vinicius bir şempanze!" şeklinde uzun bir süre tezahüratta bulundu. Real Madridli futbolcu Vinicius Junior, bu duruma sessiz kalmadı. Brezilyalı oyuncu, UEFA'ya seslenerek bu tezahüratı yapan kişilerin ceza alması gerektiğini söyledi.

Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada, 'UEFA, umarım onları cezalandırmayı artık düşünmüştür. Üzücü gerçek şu ki; bu, benim oynamadığım maçlarda bile oluyor. Artık bu durumdan çok sıkıldım.' dedi.

TARAFTARA "AĞLAMA" DİYEREK YANIT VERDİ

Maçın son düdüğünün ardından bazı Atletico Madrid taraftarlarının Vinicius’a yönelik sözlü sataşmalarına, "ağlama" hareketi yaparak cevap veren Brezilyalı futbolcu, sahayı terk ederken de tepkisini sürdürdü.

Bir takım arkadaşı tarafından zorla sahadan uzaklaştırılan Vinicius, tünelde de yukarıya bakarak kendisine bağıran Atletico Madrid taraftarlarını aramaya devam etti.

"BALON DE PLAYA" TEZAHÜRATINA "15-0" CEVABI

Vinicius’un gerginliği, kenara alındığı anlarda da devam etti. Atletico Madrid taraftarları, oyuncunun yerine girerken "Balón de playa" (Plaj topu) tezahüratı yaparak alaycı bir şekilde bağırdı.

Ancak Vinicius, bu tezahürata "15-0" hareketiyle yanıt verdi ve Real Madrid’in kazandığı 15 Şampiyonlar Ligi kupasını hatırlatarak Atletico Madrid ile aralarındaki tarihi farkı vurguladı.

SOSYAL MEDYADA ATIŞMALAR SÜRDÜ

Maçın ardından Vinicius Jr., sosyal medyada da Atletico Madrid taraftarlarına göndermelerde bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluk armasını gösterdiği bir fotoğrafı paylaşarak "Nasıl hissediyorsunuz?" (Cómo te siente) ifadesini kullandı.

Ayrıca MadridXtra adlı bir Twitter hesabının, Atletico Madrid tribünlerindeki "Este año sí" (Bu yıl olacak) yazılı pankartını paylaşması üzerine, "Este año no" (Bu yıl olmayacak) şeklinde yanıt vererek ezeli rakibini tiye aldı.

DUYGUSAL BİR GECE VE DEVAM EDEN GERİLİM

Vinicius Jr., zor bir gece geçirmesine rağmen Real Madrid’in çeyrek finale yükselmesini kutladı. Beyazlar, Atletico Madrid’i eleyerek Avrupa sahnesinde yollarına devam ederken, Brezilyalı yıldızın rakip tribünlerle yaşadığı bu olaylar uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.